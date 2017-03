Stöckl fra fortvilelse til lettelse

Det var liten tvil om at VM-sølvet i lag betydde enormt mye for østerrikeren. Han blir lett beveget, men har samtidig tatt sine utøveres formsvikt i vinter tungt.

Han måtte holde flere av sine mest betrodde elever hjemme fra verdenscup for å berge stumpene til VM i Lahti.

– Det er så mange emosjoner som går gjennom hodet i en så dramatisk konkurranse. Da blir du utrolig happy og lettet, sa en beveget Stöckl til NTB.

– Det er utrolig viktig, og ikke minst en viktig bekreftelse på den jobben trenerteam og støtteapparat har lagt ned de siste ukene for å få alt på plass til at vi kunne kjempe om medaljer. Vi fikk det ut i det siste VM-rennet, sa en lettet landslagssjef.

Verdensrekordholder Anders Fannemel måtte trene hjemme i Norge. Johann André Forfang, som satte bakkerekord med 138 meter lørdag, fikk heller ikke være med i verdenscupen.

– Man er litt bekymret når man må ta slike grep og ser at gutta ikke hopper godt nok. Vi la ned en plan for å få en forbedring, og det er blitt jobbet steinhardt i alle ledd, sa Stöckl.

Midt i kaoset etter VM-sølvet, på vei til medaljeseremonien, rakk Stöckl å ringe hjem til samboeren Ina Bergmann.

Papir i hver lomme

Det ble berg-og-dal-bane for landslagssjefen på trenertribunen. Da Fannemel landet på 112,5 meter i første svev i 2. omgang, trodde alle at Norge kunne ble uten medaljer i hopp for første gang siden 2001.

– I det første øyeblikket tenkte jeg det, men jeg så det ble varierende forhold. Når det blir slik, kan det treffe andre – eller du får flaks, slik vi hadde med Forfang, innrømmet Stöckl.

Forfangs bakkerekord tok Norge inn i medaljekampen igjen, selv om suverene Polen aldri var truet i kampen om gullet.

– Forfang var nær et optimalt skihopp, men vi er ikke helt der. Han kan enda bedre, lød beskjeden fra Stöckl.

– Det var opp og ned i hele rennet, fortsatte østerrikeren etter en lagkonkurranse der flere store hoppere ble felt av forhold og nerver.

– I et mesterskap står du alltid med to papirer, ett i den venstre lomma og et annet i den høyre. Jeg skiftet mellom dem i hele konkurransen. Jeg kan si "nei, dette fikk vi ikke til og må vi jobbe mer med", eller jeg kan si "dette fikk vi til, bra jobbet", sa landslagssjefen.

Forlenget medaljerekken

Norge har tatt hoppmedaljer i alle VM siden 2003.

– Det er utrolig godt å reise hjem med medalje. Den lange rekken er opprettholdt. Det skal vi være veldig stolt over, særlig i en situasjon der vi har hatt stang ut i VM, sa hopptreneren.

– Det betyr utrolig mye for hele laget. Nå ser vi at vi har flere utøvere som kjemper der oppe, og det er oppsiktsvekkende foran Raw Air etter denne vinteren hvor bare Daniel-André Tande har vært stabil i toppen, sa Stöckl.

