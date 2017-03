Stolt Bjørgen etter norsk storeslem

Ikke rart at smilene satt løst etter lørdagens medaljeseremoni for gullvinner Marit Marit Bjørgen, sølvjente Heidi Weng og bronsedama Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Selv rutinerte Bjørgen ble rørt.

– Jeg fikk en oppsummering av alle mine VM-medaljer i NRKs studio, og jeg ble rørt. Det er spesielt. Ikke minst det at jeg kom hit og tok fire gull etter at jeg ble mamma til Marius. Jeg kjente da jeg sto der at jeg fikk frysninger på ryggen da jeg hørte nasjonalsangen, sa Bjørgen etter medaljeseremonien.

Stolt

Hun var stolt av hele laget etter at skijentene dro hjem med seks gull av seks mulige. Det er aldri skjedd at en nasjon har klart det før.

– Vi er et vanvittig sterkt lag, og det er styrken vår at vi er på det nivået vi er. Jeg tror at mange har mye å lære av oss som lag, det at vi drar nytte av hverandre. Og så er det vanvittig høye treningsdoser. Det er derfor vi står der oppe med de fire beste.

Hjem

Søndag går turen til Oslo. Da får Bjørgen være sammen med sønnen Marius og samboer Fred Børre Lundberg igjen.

– Akkurat nå gleder jeg meg til å komme hjem. Jeg har ikke klart å lande ennå, så det skal bli godt. Dette krever sitt, og det kreves en stor jobb for å klare dette. Det å være borte er annerledes enn før, sa Bjørgen.

Kommende uke venter det verdenscupsprint i Drammen onsdag og 30 kilometer klassisk i Holmenkollen søndag.

