Wizards slo hardt tilbake

Wizards var under press etter å ha tapt sine to første oppgjør, men kontrollerte torsdagens kamp med røft spill i egen storstue. Vertene la grunnlaget med en sterk poengrekke på 22-0 i første periode.

Washington-laget ledet også stort i de to foregående kampene, men denne gangen satt forsvarsspillet.

Kvartfinaleserien har inneholdt tøffe situasjoner, men det toppet seg i den tredje kampen mellom de to lagene. Spillere og trenere kritiserte dommerne for ikke å ha kontroll på en kamp som bød på tre utvisninger og hele åtte tekniske fouls.

– Jeg antar det bare er to lag som ikke liker hverandre. Vi er to lag som kjemper og prøver å vinne denne kvartfinaleserien, sa John Wall.

Wall bidro med 24 poeng for Wizards torsdag. Seks av hjemmelagets spillere kom opp i tosifret antall poeng. Celtics-stjernen Isaiah Thomas noterte seg for hele 53 poeng i tirsdagens 129-119-seier, men to dager senere fikk han det langt tøffere. Han måtte nøye seg med 13 poeng.

Washington Wizards fikk Kelly Oubre jr. og Brandon Jennings utvist i løpet av kampen, mens Boston Celtics måtte klare seg uten Terry Rozier da han fikk marsjordre i fjerde periode.

– Sånn er sluttspill i basketball. Vi liker dem ikke, og de ikke oss, sa Thomas etter den intense kampen.

Wizards satser på å utligne kvartfinaleserien med en ny hjemmeseier søndag.

Golden State Warriors slo på sin side Utah Jazz 115-104 torsdag. Fjorårets tapende NBA-finalist leder 2-0 sammenlagt.

(©NTB)