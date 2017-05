LSK-keeper avla positiv dopingprøve

Fernandes har testet positivt på det forbudte stoffet Dextroamfetamin, melder klubben i en pressemelding lørdag.

Dette er en medisin som normalt sett benyttes til behandling av ADHD.

– Fernandes fikk forskrevet Dextroamfetamin av lege da han spilte fotball i USA for medisinsk behandling av diagnosen ADHD. Han er avhengig av å ta medisiner på grunn av diagnosen og har derfor fortsatt bruken etter at han kom til Norge i januar 2017, sier Fernandes-advokat Morten Justad Johnsen.

– Fernandes var ikke kjent med at dette var et forbudt stoff på dopinglisten og har derfor ikke søkt om medisinsk fritak. Han opplyste om medisinen ved dopingkontrollen og har ikke hatt noen intensjon om å jukse eller øke sine prestasjoner, tilføyer han.

Den positive prøven ble avgitt etter serieåpningen mot Sandefjord 2. april. Lillestrøm har besluttet å utestenge Fernandes fra alle felles treninger og kamper inntil videre.

– Dette er alvorlig, og vi utestenger Fernandes fra treninger og kamper selv om vi foreløpig bare har fått svar på A-prøven og det ikke foreligger noen dom. Vi er samtidig opptatt av å ta vare på Daniel som menneske og kollega. Vi er bevisst vårt arbeidsgiveransvar og skal håndtere dette profesjonelt, sier daglig leder i LSK, Robert Lauritsen.

Fernandes har kun voktet LSK-målet i én kamp denne sesongen. Arnold Origi har vært klubbens førstekeeper siden møtet med Sandefjord.

Portugiseren opplyser gjennom sin advokat at han aksepterer suspensjonen han er ilagt fra klubben mens saken pågår og at han vil bistå Antidoping Norge på best mulig måte.

(©NTB)