Haugesunds måltørke mot Sogndal fortsetter

Haugesund hadde før denne kampen spilt fire strake hjemmekamper mot Sogndal uten å score ett eneste mål. Og historien skulle gjenta seg. FKH står nå med elleve poeng etter sju kamper, mens Sogndal ligger nest sist i serien med fem poeng.

Etter halvspilt kamp hadde ikke publikum fått mye igjen for pengene som var brukt på inngangsbilletten. Et skudd fra 14 meter, signert vertenes Frederik Gytkjær, var det nærmeste man kom scoring i den første omgangen i måkebyen.

Straffespark

I andre omgang tok hjemmelaget mer over kampen, og i det 70. minutt ble et skudd fra Erik Huseklepp reddet på streken. Like etterpå ble nok en ball ryddet unna på strek, men denne gangen av hånden til Ulrik Fredriksen. Sogndal-spilleren fikk rødt kort, mens Haugesund fikk straffe.

De aller fleste på Haugesund stadion holdt pusten da Filip Kiss tok fart mot straffemerket, men hjemmefansen fikk ikke muligheten til å trekke et lettelsens sukk. Tvert imot. En svært god Mathias Dyngeland i Sogndal-buret kastet seg til riktig side og stoppet ballen fra å gå i mål.

Kun minuttet senere ropte hjemmelaget på straffe igjen etter at de mente nok en Sogndal-spiller hadde tatt ballen med hendene innenfor 16-meteren. Dommer Martin Lundby var ikke enig, dermed ingen straffe. TV-bildene viste imidlertid at Haugesund muligens skulle fått en ny mulighet fra ellevemetersmerket.

Skuffet

Haugesund med én mann mer fortsatte å presse Sogndal, men ballen ville ikke i mål. Dermed fortsatte FKHs måltørke mot Sogndal.

Trener Eirik Horneland var skuffet over at ikke alle poengene ble igjen i Haugesund.

– Vi produserer nok til å vinne, men det er ikke nok kvalitet til at vi kan være fornøyd med dette, sa Horneland til Eurosport.

– Sogndal gjør en veldig bra jobb, de kommer hit for å få med seg poeng, og det gjør de på en bra måte. Vi angriper ikke godt nok, så det har ingenting med måten de spilte på, sa FKH-treneren.

Til sykehus

Sogndals trener, Erik Bakke mener laget hans la ned en fantastisk innsats.

– Flere av spillerne spilte i andre posisjoner en de vanligvis gjør. De ofrer seg og blør for drakta, og sånn blir det poeng av, sa Bakke.

Sogndals kaptein Bjørn Inge Utvik måtte ut med skade allerede etter fem minutters spill. Det er meldt at Utvik er kjørt til sykehuset i ambulanse med en ankelskade.

