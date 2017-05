Chelsea-spiller fikk pris

Midtbanespilleren ble hentet til London-klubben etter å ha bidratt sterkt til Leicesters imponerende ligagull sist sesong. I Chelsea har franskmannen blitt en umiddelbar suksess.

Mannskapet til Antonio Conte er nær ved å sikre ligagullet. Dermed blir Kanté etter alt å dømme engelsk seriemester for andre året på rad - for to forskjellige klubber.

Lagkamerat Eden Hazard fikk nest flest stemmer i avstemningen, mens Tottenhams midtbanemann Dele Alli fulgte deretter.

