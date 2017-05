Advocaat bekreftet som Nederland-sjef

Trenerveteranen har i lengre tid vært satt i forbindelse med den ledige jobben. Tirsdag bekreftet Nederlands Fotballforbund (KNVB) at 69-åringen er ansatt.

Advocaat, som i øyeblikket trener den tyrkiske storklubben Fenerbahçe, får med seg legendariske Ruud Gullit som assistent. Sistnevnte ble europamester med Nederland i 1988 og scoret det ene av to mål i finalen mot Sovjetunionen.

Dick Advocaat blir den eldste landslagssjefen i Nederlands historie. Den tidligere Sunderland-manageren etterfølger Danny Blind, som fikk sparken i slutten av mars.

Nederland har kommet skjevt ut i VM-kvalifiseringen og står i fare for å gå glipp av neste års sluttspill i Russland. Hans van Breukelen, teknisk direktør i det nederlandske forbundet, opplyste tirsdag at ansettelsen av Advocaat er en kortsiktig løsning i håp om å redde VM-billetten.

Nederland ligger i øyeblikket seks poeng bak gruppeleder Frankrike. Neste kamp er mot miniputten Luxembourg 9. juni. Før den tid skal Advocaats mannskap ut i to privatlandskamper mot Marokko (31. mai) og Elfenbenskysten (4. juni).

Den tradisjonsrike fotballstormakten kom seg for øvrig heller ikke til EM-sluttspillet i Frankrike i fjor sommer.

Advocaat har vært landslagssjef i hjemlandet to ganger tidligere – fra 1993 til 1995 og fra 2002 til 2004.

Så sent som i mars hevdet 69-åringen at han ville trekke seg tilbake og bli pensjonist etter at inneværende sesong i tyrkisk fotball var over.

