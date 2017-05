Mbappé ødela Juventus-statistikken, men "Juve" til finalen

Det ga 4-1 sammenlagt for "Juve" i semifinalen. Italienerne hadde ikke sluppet inn mål i mesterligaen siden Sevilla scoret tidlig 22. november. Nullen holdt i 690 minutter.

Det var unggutten Kylian Mbappé (18) som skjøt hull på statistikken i annen omgang. Det var en enkel scoring der han bare puttet ballen i mål fra kort hold.

Der var hans 19. mål på de siste 21 kampene for Monaco, og alt taler for at han forsvinner til en større klubb i løpet av sommeren.

Overgangssummen blir rekordhøy for en spiller på hans alder.

Gunners best

Arsenal har mesterligarekorden med 995 minutter sammenhengende uten å slippe inn mål. Det skjedde i 2005-06-sesongen.

Veteranen Gianluigi Buffon står bak et monster av et forsvar, men tirsdag glapp det på hjemmebane. Han måtte i sin 150. europacupkamp hente ballen fra Juventus-nettet for første gang på akkurat 600 minutters spill i kampene han har spilt i denne sesongens Champions League.

Han kan likevel absolutt vinne mesterligaen for første gang i år.

Bryter trenden?

Juventus er kapabel til å stoppe hvem det måtte være på en topp dag. Mario Mandzukic og Dani Alves scoret før pause tirsdag. Det gjorde at alt snev av spenning ble borte. Sistnevnte ordnet 2-0 med et kjempeskudd.

Juventus-trener Massimiliano Allegri var meget irritert etter baklengsmålet. Han tok seg ut i teknisk område og gestikulerte.

Real Madrid har 3-0 å gå på før onsdagens returkamp borte mot Atlético Madrid. Dermed skal det svært mye til for at Real ikke spiller finalen mot Juventus.

Ingen lag har klart å forsvare Champions League-tittelen siden overgangen fra serievinnercupen. Real Madrid kan bryte den forbannelsen i Cardiff lørdag 3. juni.

