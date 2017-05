Clement øyner frisk bonus

Beløpet skal være omtrent det samme som hans ordinære årslønn, skriver Daily Mail.

Clement overtok for Bob Bradley rett over nyttår. Da lå Swansea helt på bunnen av tabellen med bare 12 poeng på 19 kamper. Etter seieren over Everton sist helg gikk laget over nedrykksstreken for første gang på svært lenge.

Swansea møter bunnlaget Sunderland borte lørdag. I siste serierunde venter West Bromwich, et lag som har lite å spille for.

