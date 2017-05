Gaviria vant Giro-etappe etter spurtforvirring

Det oppsto forvirring da etappen skulle avsluttes inne i Messina. Slovenske Pibernik fra Bahrain-Merida-laget spurtet forrykende og hevet armene da målstreken dukket opp, men så viste det seg at det fortsatt gjensto en runde på seks kilometer.

I spurt nummer to var Quick-Step-rytter Gaviria den beste, og han kunne glede seg over sin annen etappeseier i årets ritt. Colombianeren er ved siden av Damiano Cunego den eneste siden århundreskiftet med to Giro-etappeseirer før sin 23-årsdag.

– Jeg er glad for mine to seirer. Beina er så gode som vi håpet, sa Gaviria, som overtok poengtrøya i rittet.

Farlig

Lagkameraten Bob Jungels forsvarte den rosa ledertrøya han erobret tirsdag, men han var kritisk til manglende vakthold langs løypa i Messina.

– Det var en vill og farlig avslutning. Jeg er superglad for at Fernando tok seieren, men jeg var veldig nervøs, sa Jungels.

– Det var fantastisk å se så mange tilskuere på gatene, men det gjorde det også farlig for oss. Alle vil ta bilder og "selfies", og de kommer nærmere og nærmere. Med 200 syklister i full fart blir det farlig.

Brudd

Det var vanskelige stigninger og utforkjøringer innledningsvis på onsdagens etappe fra Pedara til Messina på Sicilia, mens avslutningen var flat. Derfor var det spådd tidlige brudd med utsikt til å lykkes.

Maciej Paterski og Jevgenij Sjalunov stakk ganske riktig etter få kilometer, og de ledet på det meste med omtrent fire minutter. Tre mil før mål hadde de fortsatt et par minutter, men da begynte feltet å skru opp farten for alvor. Utbryterduoen ble hentet inn halvannen mil før mål, og dermed var det duket for den dobbelte spurten.

Sindre Skjøstad Lunke kom til mål 20 sekunder etter hovedfeltet onsdag, på 118.-plass.

