Jonas Wille blir Midtjylland-trener

Wille har siden 2009 vært trener for Haldens herrelag, og samtidig har han hatt trenerroller på U19- og U21-nivå for Norge.

I Midtjylland overtar han et lag som ble nummer elleve i årets sesong og havnet utenfor sluttspillplassene. Wille skal danne trenerteam med Morten Secher, som har vært hovedtrener, men skal nå konsentrere seg mer om rollen som sportssjef i klubben.

– Vi har lett etter den riktige profilen til prosjektet vårt, og vi er overbevist om at Jonas er riktig mann. Han har vært vårt førsteprioritet, og vi er selvsagt veldig glade for avtalen, sier Midtjylland-direktør Jacob Flintholm.

Wille forteller at han gleder seg til å ta fatt på jobben med å forberede laget til neste sesong.

– Klubben har et profesjonelt opplegg og et skikkelig godt lag. Jeg ser fram til å flytte til Herning og være en del av et spennende lokalmiljø. Og ikke minst ser jeg fram til å møte laget, sier han.

(©NTB)