Real overvant sjokkstart, Juventus neste 

Det ga 4-2 sammenlagt. Ingen klubb har klart å forsvare tittelen i mesterligaen siden omleggingen fra serievinnercupen i 1992-93-sesongen.

Nå er Real bare én seier unna å bryte mønsteret.

Det ble en frenetisk start for Atlético på hjemmebane. Det sto 2-0 etter bare 16 minutters spill. Saúl Ñíguez headet inn det første målet.

Så var det Antoine Griezmanns tur. Standfoten skled unna akkurat før han skulle skyte straffe. Dermed ble det en uønsket Panenka-variant. Ballen kom seg på et vis inn bak Real-keeper Keylor Navas til 2-0.

Mer enn det kunne ikke hjemmefansen be om på vel et kvarter. Skulle Atlético stå for et av tidenes comeback?

Svaret var nei, og kort før pause ble Atlético-håpet langt på vei borte.

Reddet

Isco ordnet reduseringen til 1-2 etter flott forarbeid av Karim Benzema. Bortemålet ga Real flere scoringer å gå på.

Atlético kom etter det aldri i posisjon til å true Madrid-storebroren skikkelig.

Før kampen ble 20 supportere og fem politifolk lett skadd etter sammenstøt utenfor Vicente Calderon-stadion.

Det ble også et europeisk farvel for arenaen som ble åpnet i 1966. Atletico flytter til en splitter ny stadion i løpet av sommeren.

Tirsdag slo Juventus Monaco 2-1 hjemme, og det ga 4-1 sammenlagt for italienerne i den semifinalen. Finalen spilles i Cardiff pinseaften lørdag 3. juni.

Vinnerne

Dette er de ti siste vinnerne av Champions League:

2016: Real Madrid

2015: Barcelona

2014: Real Madrid

2013: Bayern München

2012: Chelsea

2011: Barcelona

2010: Inter

2009: Barcelona

2008: Manchester United

2007: Milan

