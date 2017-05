Seriesesongen over for Godín

Godín fikk to gule kort på to minutter i sluttminuttene av 1-0-seieren over Eibar lørdag, begge for protester mot dommerne.

Normalt ville det ført til en kamps utelukkelse, men 31-åringen ble ilagt ytterligere to kampers karantene på grunn av fortsatte protester i etterkant.

Han får ikke spille seriekampene mot Betis og Athletic Bilbao og må også stå over serieåpningen neste sesong.

(©NTB)