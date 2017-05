Celta klarte ikke å ødelegge Mourinhos Europa-drøm

Det spanske laget hadde en lei statistikk å bryte. Hvis United har vunnet borte i en europacupkamp, så laget tatt seg videre i 18 av 18 forsøk. Nå er de tallene økt til 19 av 19.

- En ellevill kamp. Vi var klart best i den første kampen og skulle fått med oss et bedre resultat der. Det gjorde det vanskelig i kveld, medga Uniteds Ander Herrera overfor BT Sport.

- Men vi er i finalen. Vi har kjempet hardt for å komme dit. Du kan aldri vinne en semifinale på enkelt vis. Men vi er i finalen, og det er alt som teller, fortsatte Herrera.

Seier mot Ajax i Solna 24. mai, sender United til neste sesongs Champions League.

- Vi vet at det i ligaen nesten er umulig for oss å kvalifisere oss for Champions League, så vi må gi alt (i finalen), sa Herrera.

Europaligaen har etter hvert blitt Manchester United og Mourinhos håp om å ta seg til neste sesongs mesterliga. Kampen om å komme blant de fire beste i Premier League virker å bli for tøff. Vinner de finalen den 24. mai i Sverige, er de sikret en plass blant de beste til høsten.

Fellaini ordnet arbeidsro

Jose Mourinhos menn som hadde 1-0 å gå på fra bortemøtet, virket avventende det første kvarteret, mens lagets spiss, Marcus Rashford, lå hele tiden og været en overgangsmulighet.

Etter 17 minutter var det nettopp Rashford som sto bak et lekkert framspill til Marouane Fellaini. Den belgiske spilleren med den kraftige hårmanken lå uvanlig langt framme, og klarte så vidt å lure offsidefellen. Han fikk styrt det presise innlegget i mål bak Celta-målvakt Sergio Alavarez.

Rashford har dermed vært med på Uniteds fire siste mål i Europaligaen.

Gjestene fra Vigo gikk hardt ut etter hvilen og kaptein Hugo Mallo var nær ved å sette 1-1, men Uniteds europaligamålvakt Sergio Romero fikk ordnet opp. På overtid misbrukte John Guidetti en enorm sjanse. Han falt fortvilet ned på gressmatta etter en avslutning hvor han strengt tatt ikke klarte å avslutte... United slapp med skrekken.

Danske Pione Sisto var ofte veldig alene hos det spanske laget, mens svenske John Guidetti fikk bare noen få sjanser til å komme til avslutninger. Iago Aspas ble som i den første kampen i Vigo veldig godt passet på av United-forsvaret.

Det ble en spenning i kampen mot slutten da Facundo Sebastian Roncaglia med fire minutter igjen av ordinær tid stanget inn 1-1-målet.

Utvist etter håndgemeng

Noe senere fikk hjemmelagets Eric Bailly og målscorer Roncaglia hvert sitt røde kort etter litt håndgemeng.

Dermed må Mourinho konstruere et nytt stopperpar igjen til finalen. Torsdag spilt Bailly i spann med Danny Blind.

I finalen på Friends Arena i Solna utenfor den svenske hovedstaden er det Ajax som blir motstander. Et spesielt møte for Zlatan Ibrahimovic som startet sin profesjonelle karriere i Ajax. Nå er den skadde svensken vært en del av United-laget, og trolig vil han avslutte karrieren i klubben.

