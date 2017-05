Kasirye meldonium-positiv før Uganda-oppholdet

En dopingprøve fra 14. oktober 2015 viser spor av stoffet. Det kom fram fra Antidoping Norge og Nils Kjær i torsdagens høring.

Meldonium kom på forbudslisten først 1. januar i fjor.

– Jeg var i Uganda i september og blir alltid syk når jeg er der. Jeg har malariaparasitten i kroppen og kommer trolig alltid til å ha det, sa vektløfteren torsdag, ifølge VG.

Kasirye har tidligere hevdet at hun fikk meldonium for første gang på et sykehus i Uganda rundt nyttår 2016. Dette var for å bli behandlet for malaria.

Kasirye testet positivt på det forbudte stoffet 25. januar i fjor. Dopingprøven ble avlagt utenfor konkurranse.

Hun mener dermed hun hadde krav på medisinsk fritak.

Antidoping Norge har lagt ned påstand om to års utelukkelse. Kasiryes advokat, Morten Justad Johnsen, ber om full frifinnelse, alternativt en mild dom.

(©NTB)