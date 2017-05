Sjansesløsing hindret Lyon-mirakel

Lyon har scoret over fire mål i snitt på hjemmebane i årets mesterliga, men stoppet på tre da de trengte enda ett mål for å tvinge fram forlengning i torsdagens semifinale mot Ajax.

Alt tydet på de nederlandske gjestene skulle få en nokså enkel reise mot finalen da Kasper Dolberg elegant løftet inn 1–0 over Lyon-keeper Anthony Lopes etter 27 minutter.

Storscorer Alexandre Lacazette skulle imidlertid sette fullt fyr på kampen med to scoringer på to minutter rett før sidebytte. Først utlignet Lyons nummer ti på straffespark, før han fra kort hold styrte inn 2–1 etter pasning fra lekekamerat Nabil Fekir.

Duoen skapte store problemer for Ajax. Et slitent bortelag var helt på felgen etter at Rachid Ghezzal etter et pent angrep ordnet 3–1 bare minutter etter at Ajax-spilleren Donny van de Beek hadde skudd i krysstanga.

Lyon jaget det fjerde målet, og det ble enda mer rom da gjestene fikk Nick Viergever utvist for to gule kort seks minutter før slutt. Både Lacazette og Maxwel Cornet misbrukte store sjanser da Lyon stupte ut etter sjansesløsingen.

Ajax er klar for finale etter 5–4 sammenlagt. Dermed fortsetter Lyons E-cupforbannelse. Klubben har aldri tatt seg til en av de store E-cupfinalene.

I finalen skal Ajax møte Manchester United i Solna utenfor Stockholm 24. mai.

(©NTB)