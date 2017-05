Mirallas forlenget med Everton

Belgieren står med 39 mål for Everton.

– Denne kontrakten er svært viktig for meg og min familie. Jeg er veldig fornøyd med tilværelsen her. Dette er den beste klubben for meg, sier Mirallas til Evertons hjemmeside.

– Jeg har vært her i fem år, og det er viktig for meg å vinne et trofé her. Jeg har sagt det tidligere også, jeg har en drøm om å vinne minst ett trofé med Everton. Jeg føler vi er på rett vei, fortsetter vingen.

Everton er klar for neste sesongs europaliga, men har ikke vunnet et stort trofé siden FA-cuptriumfen i 1995.

