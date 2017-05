Mer bortetrøbbel for Molde

Molde rotet trolig vekk medalje på grunn av svak borteform i fjor (5-2-8). Problemene fortsetter på fremmed mark denne sesongen.

Nå hang Solskjærs mannskap lenge godt med i Bergen, men slutten ga et inntrykk av et Molde i delvis oppløsning.

– 2. omgang var uakseptabel, sa Solskjær først til Eurosport, før han svelget ordene.

– Eller dårlig, rettet Solskjær seg selv til.

Brann la seg til på medaljeplass etter 4-1-seieren lørdag, mens Molde ligger på sjuendeplass med kun 11 poeng etter åtte serierunder.

Ruben Kristiansen åpnet målfesten på Brann stadion med en mektig volley etter 39 minutter. Molde klarte bare å heade unna en corner, men den ble som nedslagsfrukt for Kristiansen, som feide vertene foran med venstrefoten.

Fredrik Brustad utlignet før pause etter et flott angrep, der Sander Svendsen sto for en fin assist. Scoringen var Brustads tredje for sesongen.

Superveteranen Braaten

Brann tok tilbake ledelsen da Jonas Grønner styrte inn 2-1 etter et flott innlegg fra Fredrik Haugen et lite kvarter inn i 2. omgang. Hjemmesterke Brann (3-1-0) trygget seieren mot slutten.

Jakob Orlov headet inn 3-1 etter et smart frispark fra Fredrik Haugen, som Bismar Acosta elegant videreformidlet til en godt plassert Orlov. Fra fem meter gjorde ikke svensken noen feil.

Daniel Braaten (34) har imponert i Brann-drakten. Veteranen løp inn 4-1 på mesterlig vis to minutter senere.

– Det var en fantastisk 2. omgang, fyrverkeri. Utrolig gøy, sa Brann-trener Lars Arne Nilsen.

– Jeg har sagt unnskyld til gutta, sa Molde-forsvarer Ruben Gabrielsen, som langt på vei tok på seg skylden for lørdagens tap.

Brann har som vanlig hjemmekamp 16. mai. På seriefotballens store festdag kommer Sandefjord til Bergen. Molde får besøk av Sogndal samme kveld.

