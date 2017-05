Petter Northug satser på samme sesongoppkjøring

En periode med hardkjør i november ødela den helt store formtoppen under VM i Lahti. Det var så vidt at han i det hele kom med på laget. Resultatmessig ble det langt under pari for den store medaljegrossisten i VM-sammenheng med femteplass på sprinten og åttendeplass på femmila.

– Vi har lagt opp til samme plan som forrige sesong. Den fungerte bra. Jeg var sterk gjennom hele sommer- og høsthalvåret. Jeg må bare unngå den feilen jeg gjorde i starten av november. Hvis jeg kommer opp på samme nivå som jeg var i oktober i fjor en gang til, så sier jeg ja takk til det. Da kan det bli en bra sesong, sier Petter Northug til NTB.

Tre etapper i Holmenkollstafetten

Lørdag løp han tre etapper i Holmenkollstafetten for tre forskjellige lag. Mellom slagene hadde han også en presseseanse hvor det blant annet ble bekreftet at broren og treningskompisen Tomas Northug legger opp.

– Jeg har løpt første etappen for Mosvik og tredje etappe for Alpina og så siste etappe for Coop. Det gjelder å få løftet samvirkelaget opp til nye høyder her, sier Petter Northug.

Det er i midten av februar at storformen skal komme, men veteranen vet at konkurransen om plassene på laget er tøffere enn noen gang. Det gjelder å være med helt fra sesongstarten går på Beitostølen i slutten av november.

Northug har 13 VM-gull og tre sølv. Han har bare to OL-gull, en sølv og en bronse, alle fra Vancouver-OL. Han vil satse alt på å øke gullkvoten når det gjelder OL.

Mange om beinet

– OL er det store målet, og alt av trening kommer til å dreie seg om det. Verdenscupen kommer litt i annen rekke selv om du vet at du må levere på et høyt nivå der for å få gå i Pyeongchang. Det er knallhard kamp om beinet for å komme med på laget. Det er hva det hele handler om, sier 30-åringen.

Petter Northug har en seier i Tour de Ski etter at Martin Johnsrud Sundby ble diskvalifisert etter sin dopingsak i 2014/15. Han har også tre annenplasser.

