Sen trepoenger holdt liv i Wizards sluttspillhåp

Det står 3-3 sammenlagt etter seks oppgjør mellom lagene. Siste og avgjørende kamp spilles mandag, og vinneren får retten til å møte regjerende NBA-mester Cleveland Cavaliers.

Celtics ledet 91-89 med under fire sekunder igjen, men gjestene holdt ikke unna da Wall traff med en trepoenger i siste liten.

Etter kampen sa Wall at han ble motivert av at Celtics-spillerne kom til fredagens kamp ikledd svarte klær.

– Kom ikke til min by i svarte klær og snakk som om det er en begravelse, sa Wall.

Lagene har totalt møttes ti ganger denne sesongen, og hver gang har laget med hjemmefordel vunnet. Den trenden må Wizards bryte om det skal bli mer sluttspillmoro framover. Den sjuende kvartfinalekampen spilles i Boston.

Bradley Beat noterte seg for 33 poeng for Washington Wizards, mens Wall hadde 26. Formsterke Isaiah Thomas og Avery Bradley hadde 27 poeng hver seg for Celtics, mens Al Horford bokførte seg med 20.

– Dette var litt av en basketballkamp. Det var to lag som spilte veldig bra, sa Boston Celtics-trener Brad Stevens.

Årets sluttspillserie mellom Wizards og Celtics er den første mellom de to NBA-lagene siden 1984.

(©NTB)