Nadal vant i Madrid, fortsatt perfekt på grus

Den spanske gruskongen vant 7-6 (10-8), 6-4 og står med 15 seirer på like mange kamper i grussesongen. Etter å ha tatt sin 10. tittel både i Monte Carlo Masters og Barcelona Open, kom hans 5. triumf i Madrid.

Han seiler opp som den store favoritten til å ta sin 10. tittel også i den gjeveste grusturneringen av dem alle, Roland-Garros.

Nadal avga bare ett sett i løpet av turneringen i Madrid. 23-årige Thiem har vist forrykende form, men han kom til kort i søndagens finale.

Mesterlig

Den unge østerrikeren måtte holde på til over midnatt for å slå Pablo Cuevas i semifinalen. Likevel startet han best i finalen og sto for det første servebruddet. Han ledet 3-1 i første sett, men Nadal brøt tilbake til 3-3. På 4-5 hentet Thiem seg mesterlig tilbake fra 0-40 i egen serve og tvang fram tiebreak, men Nadal vant det på sin femte settball.

Første sett varte nesten halvannen time, og lot til å knekke Thiems tro på seier. Nadal brøt ham umiddelbart i 2. sett. Thiem hadde bruddball i neste game, men Nadal holdt serven.

Avgjorde

Thiem avverget to matchballer i egen serve på 3-5 og skaffet seg fire bruddballer på 4-5, men Nadal servet til sist hjem tittelen på sin fjerde matchball.

Det var Nadals 72. tittel i karrieren, og hans 52. på grus. Han tangerte Novak Djokovics rekord på 30 titler i Masters 1000-turneringer, dagen etter at han utklasset Djokovic i semifinalen.

Seieren løfter Nadal forbi Roger Federer til fjerdeplass på ATP-rankingen.

