Palace berget plassen på Hulls bekostning

Dermed slår Hull følge med Middlesbrough og Sunderland ned til mesterskapsserien, mens Swansea og Palace kan puste lettet ut.

Gjestene kom til Selhurst Park vel vitende om at kun tre poeng ville holde liv i håpet om en ny sesong i Englands toppdivisjon. Selv ikke uavgjort ville vært nok for laget til Omar Elabdellaoui, Markus Henriksen og Adama Diomande.

Men allerede etter tre minutter lå ballen bak Hulls målvakt Eldin Jakupovic. Og måten det skjedde på var helt krise. Michael Dawson nikket ballen tilbake til Andrea Ranocchia, men sistnevnte bommet totalt da han skulle klarere den unna. Wilfried Zaha kom dermed alene med keeper og ga Palace sikkert 1-0.

Hull forsøkte å riste av seg åpningssjokket, men fikk en ny kalddusj etter 34 minutter. For da bortelaget var i ferd med å spille seg inn i kampen igjen, headet Christian Benteke hardt inn 2-0 via bakken etter en presis slått corner fra Jason Puncheon.

Scoringen fikk Palace-manager Sam Allardyce til å kysse hodet til keepertrener Martyn Margetson i pur glede.

Snytt

Fire minutter etterpå ble Hull snytt for et soleklart straffespark. Kamil Grosickis innlegg gikk via hånden til Puncheon og utover dødlinjen, men dommer Martin Atkinson lot være å slå ned på det.

Etter pause hadde Palace ingen problemer med å kontrollere inn seieren. Hull klarte aldri å sette vertene under et vedvarende press, og utover i annen omgang lyste det resignasjon av bortelaget.

Seks minutter før slutt la Luka Milivojevics på til 3-0 fra straffemerket. Atkinson pekte på ellevemeteren etter at Dawson klippet ned Jeff Schlupp. På overtid satte Patrick van Aanholt inn 4-0 og den siste spikeren i kista.

Elabdellaoui benket

Av de norske spillerne i Hull-stallen var kun Omar Elabdellaoui i kamptroppen. Landslagsbacken måtte se nedrykket bli et faktum fra benken.

Crystal Palace hadde inntil nylig en imponerende rekke med seirer mot lag som Chelsea, Arsenal og Liverpool, men nedrykksspøkelset blusset opp igjen for fullt etter tre tap på rappen. Søndag kom oppturen for «The Eagles».

Marco Silva ga Hull berettiget tro på fornyet kontrakt etter at han tok over som manager i januar. Han ledet laget i sju strake ligakamper på eget gress uten å tape, men forrige helgs 0-2-smell hjemme mot allerede nedrykksklare Sunderland skulle vise seg å bli et tilbakeslag Hull ikke tålte.

Med en serierunde igjen skiller det fire poeng mellom Hull og Swansea rett over nedrykksstreken. Dermed er det matematisk umulig for «tigrene» å redde plassen.

Palace gjorde på sin side et byks opp til 13.-plass på tabellen med sine 41 poeng.

