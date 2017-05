Snøvær sørget for seriefotballens festdag

Rosenborgs åpningskamp mot Fredrikstad i 1981 måtte utsettes på grunn av snø. Kampen ble satt opp dagen før hele Norge går i tog. Hele 17.058 tilskuere fant veien til Lerkendal.

Året etter innførte man full serierunde kvelden før nasjonaldagen. 54.060 tilskuere totalt var innom de seks kampene som ble spilt 16. mai 1982. 17.500 fans møtte opp for å se Rosenborg spille 1–1 mot Start.

På Bislett ble det høylytte jubelbrøl da Vålerenga slo HamKam 4–2 foran 13.193 tilskuere. Færrest antall tilskuere møtte opp på Nedre Eiker hvor Mjøndalen slo Moss 1–0 foran 3087 skuelystne.

I fjor fulgte 90.205 tilskuere de åtte kampene i Eliteserien. Det ga et snitt på 11276 tilskuere per kamp. Rosenborg var som alltid best med hele 21.130 tilskuere mot erkerival Lillestrøm. Brann (17.686), Viking (11.321) og Odd (10.678) hadde alle femsifret antall tilskuere mot henholdsvis Stabæk, Sogndal og Molde.

Deila gleder seg

I Oslo gadd «bare» 9164 å se Kjetil Rekdals Vålerenga mot Haugesund. I år kommer nyopprykkede Kristiansund til Ullevaal stadion, som er vertskap for 16.-mairunden for siste gang.

Neste år spiller VIF på sitt eget stadion på Valle.

– 16. mai betyr fotballfest. Det er mye folk og god stemning blandet med godt spill, sier en spent Ronny Deila til NTB.

Dårligst oppmøte hadde Tromsø med 6343 i Nord-Norge-duellen mot Bodø/Glimt.

Største seier på 16. mai har Lillestrøm fra 1985. Hjemme på Åråsen ble Eik fra Tønsberg slått 8–0. Tilskuertallet? 3540.

Slik spilles 16.-maikampene:

18.00: Brann – Sandefjord, Haugesund – Odd, Lillestrøm – Sarpsborg 08, Molde – Sogndal, Viking – Aalesund, Vålerenga – Kristiansund.

20.00: Rosenborg – Tromsø, Strømsgodset – Stabæk.

