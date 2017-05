Bebetos sønn klar for Sporting

Mattheus Oliveira har gått i sin fars fotspor og blitt fotballspiller. Han startet karrieren i Flamengo og har spilt to sesonger i Estoril før han denne uken signerte for Sporting.

Allerede to dager gammel ble Oliveiras navn kjent for en hel verden. Bebeto scoret Brasils andre mål i kvartfinaleseieren over Nederland (3–2) og feiret ved å vugge en imaginær babys siden han nettopp var blitt far.

Senere ble Bebeto og Brasil verdensmestere etter en dramatisk straffesparkkonkurranse mot Italia i finalen.

Sønnen Mattheus er offensiv midtbanespiller og koster Sporting rundt 19 millioner kroner. I kontrakten har han angivelig fått en utkjøpsklausul på svimlende 60 millioner euro (560 millioner kroner).

