Hockeygutta vil avslutte med stil

Norge er klare for å mobilisere en siste gang før sesongen er over.

Bare 17 timer etter at 0-5-tapet for Canada skal Norge ut i ny kamp.

Kvartfinalebillett ble det ikke, men det er mer enn bare ære å spille for. Norge er opptatt å avslutte turneringen med stil. Det handler om også om plassering og ranking foran neste års VM. Jo bedre ranking, jo lettere motstand blir det i Danmark om ett år.

Viktig

Ikke lenge etter kampen i går satte gutta seg på sykkelen for å få kampen mot Canada ut av beina. Siden kampen mot Hviterussland starter tidlig, blir det ingen istrening før kampen.

– Vi må bare mobilisere. Vi spiller for ranking, og det er viktig å vinne og få en bra plassering i turneringen.

Thoresen mener at Norge har grunn til å være fornøyd med det de har oppnådd.

– Jeg synes at det har vært bra. Jeg tror at vi aldri har tatt poeng mot to store nasjoner i samme VM, så sånn sett har vi overrasket litt. Det er dritbra. Jeg skulle ha ønsket at vi tok poeng mot Sveits også. Da hadde situasjonen kanskje vært en annen. Totalt sett har vi spilt vår beste turnering defensivt noen gang.

Pondus

Alexander Bonsaksen ville kvitte seg med mandagens nederlagsstemning så fort som råd var.

Vi må forsøke å legge dette bak oss fortest mulig. Hele laget fortjener at vi er klare til å avslutte med stil mot Hviterussland. Vi skal ta med oss det at vi har spilt med pondus og offervilje i mesterskapet, sa Bonsaksen til NTB.

– Det er morsommere å komme hjem til 17. mai med en seier til. Vi har gjort en god turnering, og det hadde vært fint å krone det med en seier i dag Vi skal samle oss. Det er ranking som teller i dette gamet også, og vi har mye å spille for. Den situasjonen skal vi takle bedre enn Hviterussland, konstaterte landslagstrener Petter Thoresen.

(©NTB)