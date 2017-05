Jan Ullrich gjør comeback i sykkelsporten

Ullrich sier til avisen Kölner Stadt-Anzeiger at det er en stor ære å få være en del av sitt absolutte favorittløp. Tyskeren vant det nevnte rittet i 2003.

Ullrich er den eneste tyskeren som har vunnet Tour de France sammenlagt. Det skapte en enorm sykkelinteresse i Tyskland, men Ullrichs karriere ble forstyrret av dopingbeskyldninger.

I 2013 erkjente han å ha fått bloddoping av den omstridte legen Eufemiano Fuentes. Allerede to år før det var han blitt utestengt i to år for doping. Da hadde han ikke syklet aktivt siden 2007.

Årets utgave av Köln rundt sykles 11. juni.

