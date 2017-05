NFF-topp antyder at dommerstriden burde fått mer brutale følger

Generalsekretæren har fått sitt å stri med etter at Edvartsen har ligget i strid med dommersjef Terje Hauge og dommerforeningen den siste tiden. En av Edvartsens tidligere assistentdommere gikk i tillegg hardt ut og fortalte at han følte seg mobbet og trakassert av toppdommeren.

Det hele endte med at Edvartsen ble fritatt for dommeroppdrag i 2017. Han kan likevel være aktuell som dommer neste år.

Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF), sa til NTB 10. mai at man i ettertid ser at ting kunne vært gjort annerledes.

Konfrontert med dette tirsdag sa han at det hele har vært en svært krevende sak som hele tiden har tatt nye retninger, noe som har bidratt til at saken har tatt lang tid. Nå antyder han at man kanskje burde gått hardere til verks på et tidligere tidspunkt.

– Hvis du på forhånd hadde visst at du skulle holde på med dette i seks uker, så hadde du gjort noe tidlig for å forsøke å lande den (saken), selv om det kanskje ville vært mer brutalt eller vanskeligere, sa han til NTB tirsdag.

– Hva tenker du på da?

– Vi har hatt et ønske om å lande den med enighet og forsøkt å finne løsninger som ikke gjør at noen må eller blir bedt om å gå. Og når det har tatt så lang tid, så er det i seg selv et problem. Grunnen til å ta selvkritikk, er at saken har holdt på så lenge, for det er ekstremt belastende for dem som står midt oppe i det, og det er belastende for hele vår organisasjon. De siste to-tre ukene har den nær sagt lammet hverdagen for øvrig, sier Bjerketvedt.

Stiller i FotballXtra

Før påske tok Fotball Media, som har solgt eliteserierettighetene til Discovery, ut stevning mot TV 2 for å stoppe sistnevntes målshow fra Eliteserien i FotballXtra.

Deretter ble det sendt ut en instruks fra Norsk Toppfotball til alle klubbene i Eliteserien om ikke å delta i programmet.

Tirsdag kveld stiller Edvartsen, som er ansatt som leder av NFFs avdeling for samfunnsansvar, i programmet.

Bjerketvedt sier han ble orientert av Edvartsen om at han vurderte å stille opp, men at han samtidig ba ham tenke godt gjennom avgjørelsen.

– Jeg har sagt til ham at det er opp til ham om han vil delta eller ikke, men jeg har samtidig bedt ham tenke gjennom om det er klokt eller ikke med tanke på den oppmerksomheten saken har fått de siste ukene.

– Så selv om du ga han valget, skulle du helst sett han ikke stilte opp?

– Han får selv ta stilling til om dette er klokt eller ikke, basert på all oppmerksomhet og støy som har vært rundt denne saken.

Ikke bra for rekrutteringen

Striden mellom Edvartsen, Hauge og dommerstanden har vært en stor snakkis i flere uker.

Bjerketvedt erkjenner at en slik sak er alt annet enn bra for organisasjonen.

– Slike saker er rett og slett ikke bra. Det er ikke bra for rekrutteringen, det er ikke bra for omdømmet og det skaper et inntrykk av at det er mye bråk, krangling og stridigheter i fotballen. Det er absolutt ikke bra og noe jeg gjerne skulle vært foruten, avsluttet han til NTB.

(©NTB)