Mazzarri slutter i Watford etter sesongen

– Etter at styret har diskutert klubbens framtidige målsettinger og ønsker med Walter Mazzarri, ble det bestemt at han gir seg som klubbens hovedtrener etter sesongens siste kamp, sier Watford-formann Scott Duxbury i en offisiell melding.

Watford ligger på 16.-plass i Premier League. Klubben har sikret ny kontrakt i øverste divisjon.

Mazzarri tok over Watford etter at Quique Sanchez Florez ga seg for ett år siden. Tidligere har Mazzarri vært trener i klubber som Sampdoria, Napoli og Inter.

(©NTB)