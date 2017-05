Cavaliers fortsatt ubeseiret i NBA-sluttspillet

Dermed holder Cavaliers stø kurs mot nok en finale i den amerikanske basketballigaen. Spillerne hadde hatt pause i ti dager etter den overlegne 4-0-seieren over Toronto Raptors i kvartfinalen, men viste ingen tegn til å være rustne.

James noterte seg for 38 poeng i onsdagens kamp, mens Kevin Love også bidro sterkt med sine 32. Cavaliers ledet fra start til slutt og kunne cruise inn til seier etter å ha vært foran 61-39 halvveis.

Avery Bradley og Jae Crowder ble toppscorere for Celtics med 21 poeng hver, men det hjalp lite mot Cleveland-stjernene. James jakter sin sjuende strake NBA-finale etter å ha spilt fire med Miami Heat og to med Cavaliers.

I den andre semifinaleserien leder Golden State Warriors 2-0 over San Antonio Spurs. Dermed kan det være duket for finale mellom Warriors og Cavaliers for tredje år på rad.

Cavaliers vant i fjor, mens Warriors ble mester i 2015.

(©NTB)