Kampfiksingsforsøk stopper kamp i Allsvenskan

Det opplyser Sveriges fotballforbund (SvFF) via nettstedet Fogis.se.

Forsøket på kampfiksing ble meldt inn av en AIK-spiller som skal ha blitt tilbudt en stor pengesum mot å prestere dårlig i kampen mot IFK.

– Det her er et svært alvorlig angrep mot svensk fotball, og det kommer vi aldri, aldri til å akseptere, sier generalsekretær Håkan Sjöstrand i Sveriges fotballforbund.

Politietterforskning

Han opplyser at SvFF har avlyst kampen inntil videre, og at politiet har startet etterforskning av saken. Forbundet holder pressekonferanse om saken torsdag formiddag klokken 11.15.

– Utgangspunktet for alle våre kamper er at de skal være trygge og avgjøres på sportslig grunnlag. Ut fra den informasjonen vi har, kan vi ikke garantere at kampen mellom IFK Göteborg og AIK er en sikker kamp som vil avgjøres sportslig, sier Sjöstrand.

– Jeg er glad for at spillerne i AIK har våget å fortelle, og at vi har fått god hjelp av politiet. Dette er et bevis på at samarbeidet fungerer. Politiet har nedsatt en egen aksjonsgruppe, og både spillere og klubben agerte umiddelbart. Da løser vi også problemene raskt, sier Björn Eriksson i Riksidrottsförbundet til TT.

Gissel

Norske Thomas Rogne, Henrik Bjørdal og Benjamin Zalo samt norskamerikaneren Mikkel «Mix» Diskerud spiller for IFK.

– Jeg har stor forståelse for at de tar denne beslutningen, sier IFK-formann Frank Andersson.

– Dette med pengespill og trusler tar hele idrettsbevegelsen som gissel. Det er ikke bare fotballen, men hele idrettsbevegelsen og våre verdier som rammes, sier Andersson videre.

(©NTB)