Kane-show da Spurs ydmyket fjorårsmesteren

Storseieren gjorde ingen forskjell for Tottenhams serieplassering. Laget har for lengst sikret sølvet bak Chelsea, men Kane-showet løftet ham opp i ledelse i kampen om å bli toppscorer.

Han innledet kvelden to scoringer bak Romelu Lukaku, men avsluttet den to mål foran. Kane er oppe i 26 seriemål, mens Lukaku har 24 og Alexis Sánchez 23 før søndagens serieavslutning.

Selv om han mistet tre måneder med skader ser Kane ut til å avslutte sesongen som engelsk målkonge. Etter sluttsignalet torsdag var han rask med å sikre seg matchballen.

– Jeg håpet på et mål eller to for å skape spenning inn i serieavslutningen. Nå er jeg i førersetet, men jeg hviler ikke på laurbærene. Jeg håper på fire mål til, sa Kane til Sky Sports.

Kampen betydde ikke all verden for Tottenham, og playmaker Christian Eriksen fikk hvile seg på benken hele kvelden.

Son-rekord

Son Heung-min sto fram som forgrunnsfigur sammen med Kane. I det 25. minutt ble sørkoreaneren spilt fram, og han serverte Kane pasningen til 1-0-målet.

Ti minutter senere scoret Son selv 2-0-målet, som gjorde ham til mestscorende sørkoreaner i en sesong i en av Europas store ligaer. Hans 20. mål løftet ham forbi Cha Bum-kun, som for 31 år siden scoret 19 mål for Leverkusen.

Leicester reduserte ved Benjamin Chilwell kvarteret ut i annen omgang, et mål som burde vært annullert for offside og som inneholdt en keepertabbe av Hugo Lloris, men hjemmefansens håp om et comeback ble raskt knust.

Punktum

Kane nikket inn 3-1 fra kort hold, før Son fullstendig punkterte kampen da også han overlistet Kasper Schmeichel for annen gang.

Kane fullførte sitt hattrick i det 89. minutt og satte punktum på overtid.

– Dette er fantastisk for ham. Tross skadene kjemper han igjen om å være toppscorer i Premier League. Han er en av verdens beste spisser, sa manager Mauricio Pochettino om Kane.

Søndag avslutter Tottenham og Kane sin sesong borte mot nedrykksklare Hull, mens Kanes nærmeste rivaler på scoringslista møtes i oppgjøret mellom Arsenal (Sanchez) og Everton (Lukaku).

(©NTB)