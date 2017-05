Sykling: Huffman overrasket med seier i California

Huffman og fire andre ryttere som hadde gått i brudd, lyktes så vidt med å holde unna for hovedfeltet på den 160 kilometer lange etappen fra Santa Barbara til Santa Clarita.

Amerikaneren var ekstra glad for seieren ettersom han ble nummer to på etappen inn til Santa Clarita i fjor – den gang annen etappe i Tour of California.

– Jeg kan ikke tro at vi klarte det. Det er uvirkelig, utrolig. Jeg tenkte på fjorårets etappe de siste ti kilometerne, og hvor ille det ville vært å miste seieren igjen. Jeg ga alt jeg hadde på slutten, sa Huffman ifølge nettstedet Cyclingnews.

Det ble dobbeltseier til hans lag Rally Cycling, med Rob Britton på annenplass, mens Lennard Hofstede, Mathias le Turnier og Gavin Mannion fulgte på de neste plassene.

Hovedfeltet måtte finne seg i å komme i mål 13 sekunder bak vinneren. Alexander Kristoff ble nummer ni på etappen, mens Vegard Stake Laengen på samme tid ble nummer 27.

Tyngre gikk det for Astana-rytteren Truls Korsæth, som endte nest sist av samtlige ryttere på 129.-plass. Den bakerste gruppa var 11.53 minutter bak seierherren Huffman.

I sammendraget er det polakken Rafal Majka fra Bora-Hansgrohe som leder. Han har to sekunders ledelse til George Bennett (LottoNL-Jumbo) og 14 sekunders forsprang på Ian Boswell (Sky).

Laengen ligger på en sterk 9.-plass i rittet, 48 sekunder bak Majka, mens de to andre nordmennene ligger langt bak i sammenlagtkampen.

