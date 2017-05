Wright: – «Borgerkrig» mellom Arsenal-tilhengerne

– Det er som «en borgerkrig» mellom fraksjonene av Arsenal-fans nå. Ikke vet de hva som skjer med Wenger, og ikke får de vite noe av styret, sier Wright til BBC Radio.

Søndag kan Arsenal bli nummer fem i Premier League og gå glipp av mesterligafotball for første gang på 21 år. Manchester City eller Liverpool må feile for at «Gunners» skal sikre deltakelse i Champions League til høsten.

Den russiske milliardæren Alisher Usmanov har tilbudt 10 milliarder kroner for å kjøpe ut hovedaksjonær Stan Kroenke og sikre seg eierskapet i fotballklubben, men tilbudet skal ha blitt avslått.

Wright sier det aller beste hadde vært om Usmanov (eier 30 prosent av aksjene nå) overtok styringen av Arsenal.

– Det må skje noe snart. Kronke driver Arsenal som sine tre franchiser i amerikansk idrett: Uten ambisjoner om å vinne noe, sier Wright.

Den tidligere spissen mener Wenger må ut, eller så må han knytte nye folk rundt seg for å få en nytenning.

– Wenger har full kontroll i Arsenal, også på damen som serverer te. Dersom Wenger hadde hentet inn kompetente folk og sagt klart at «ja, dette skal jeg høre på», så tror jeg Arsenal-fansen hadde kjøpt det.

Wenger har blant annet bryskt avslått at han trenger en sportsdirektør å spille ball med.

Arsenal kan vinne FA-cupen denne sesongen. Der går finalen mot byrival Chelsea lørdag neste uke.

