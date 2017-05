Tour of Norway: Forventer trafikale problemer i Oslo

Den avsluttende etappen i femdagersrittet går fra Moss til Oslo, med start klokken 11.45.

Fra Østfoldbyen går turen til Oslo via Son, Vestby, Ås, Ski og Ytre Enebakk før rittet kommer inn i den avsluttende rundløypa over Ekebergsletta.

«Målområdet er i Dronning Eufemias gate i sentrum, og de avsluttende rundene går i deler av løypa fra sykkel-VM 1993", skriver arrangøren på sine nettsider.

Selv om løp og traseer har vært godt varslet, forventer politi og Vegmeldingssentralen at arrangement vil by på trafikale utfordringer, skriver Aftenposten.

– Det er jo store deler av sentrum sørøst for Oslo S som blir berørt. Folk bør beregne seg ekstra god tid, sier operatør Hans Are Dahl i Statens vegvesen.

Arrangøren har lagt ut en liste over veier som stenges under hele etappen, og opplyser at de av sikkerhetsmessige årsaker er nødt til å stenge veiene en periode der rittet avvikles.

Den avsluttende runden i Oslo berøres Dronning Eufemias gate – Bispegata – Dyvekes vei – Konows gate – Valhallveien – Ekebergveien – Holtet – Gamlebyen – Loenga – Sørenga og Bjørvika (Dronning Eufemias gate).

– Vi beklager de ulemper den lange stengeperioden vil medføre. I stengeperioden vil begge retninger i løypa være stengt, og det vil dessverre heller ikke være mulig å krysse løypetraseen, opplyser arrangøren.

Veiene stenges klokken 12, og holdes stengt helt til rittet er over. Åpningstidspunkt er satt til cirka klokken 17.

