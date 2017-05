Barcelonas ekspresident pågrepet i hvitvaskingssak

Saken skal dreie seg om penger for bilderettigheter for det brasilianske fotballandslaget. Operasjonen der Rosell ble pågrepet ble gjennomført i Catalonia-regionen, opplyser en polititalsmann til nyhetsbyrået AFP.

– For øyeblikket er det fire eller fem pågrepne personer, inkludert tidligere president i Barcelona, Sandro Rosell, og hans kone, opplyser talsmannen.

Politiet sier de etterforsker hvitvasking av penger i selskaper som er koblet til det brasilianske lagets bilderettigheter.

Rosell hadde en ledende stilling hos utstyrsgiganten Nike før han ble Barcelona-president i 2010, og i den perioden hadde han ansvar for kontraktene som sørget for at Brasil brukte Nikes tøy.

Fra før er Rosell tiltalt for svindel i forbindelse med stjerneangriperen Neymars overgang fra Santos til Barcelona i 2013. I den saken må også Neymar selv, nåværende Barcelona-president Josep Maria Bartomeu og de to klubbene møte i retten.

