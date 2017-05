Viking-treneren måtte innse at seieren glapp på overtid

Gjestene var langt på vei mot å ta sin første borteseier for sesongen, men dypt inne i overtiden fikk Omoijuanfo ballen og dunket inn 1–1 i Eliteserien mandag.

- Hvis du spurte meg før kampen om jeg ville tatt et poeng her, så hadde jeg sagt ja, men fire og et halvt minutt på overtid hadde jeg nok helst tatt tre. Det er hjerteskjærende for spillerne for jeg synes de forsvarte seg strålende i andreomgang, sa Viking-trener Ian Burchnall ifølge Eurosport etter kampen.

Han så ligaens toppscorer sette inn utligningsmålet 30 sekunder etter de fire minimumsminuttene som ble lagt til.

– Det var deilig at den satt helt på slutten. Jeg føler vi fortjente det, men vi skulle helst hatt tre poeng, sa Omoijuanfo til Eurosport etter kampslutt.

– Når vi spiller som vi gjør i annenomgang vil vi gjerne ha med oss noe, men vi er ikke fornøyd med kampen totalt.

Forsvarte seg

For vertene slet de 94 første minuttene med å skape det helt store mot Viking. Med unntak av en heading fra Omoijuanfo som Iven Austbø reddet, forsvarte gjestene seg godt og tok ledelsen etter 42 minutter etter en scoring av det mer spektakulære slaget.

En heading i bakre rekker hos Stabæk tilbake til keeper Sayouba Mandé ble for kort og Appiah kom i posisjon med ryggen mot mål.

26-åringen kastet seg bakover og brassesparket ballen i nettmaskene. Ballen traff Appiah i leggen, men gikk mellom beina på Mandé og trillet i mål til 1–0.

Vertene, som har startet sesongen godt, slet med å skape de store sjansene mot et kompakt Viking-lag etter pause.

Volleyscoring

Etter at de fire tillagte overtidsminuttene var passert dukket Omoijuanfo opp. Spissen, som nå har ni mål, plukket opp en andreball og dundret ballen på volley i mål til 1–1.

Resultatet gjør at Viking fortsatt ligger sist med fem poeng, mens Stabæk klatrer til fjerdeplass med 18 poeng etter 10 serierunder.

