Lillebror med fotballfest i krisebyen Fredrikstad

– Sjansen for at vi slår dem, er vel ikke så stor, men vi får ta de mulighetene vi kan, sier Kråkerøy-trener Jon Hermansen til NTB.

Kampen går på FFKs hjemmebane da Kråkerøys ikke blir spilleklar denne sesongen. Det er ventet et sted mellom 3 og 4000 tilskuere.

– Det var 1500 mot FFK, og vanligvis har vi mellom 72 og 102 tilskuere i serien (3. divisjon), sier Hermansen som har ti sesonger bak seg som spiller i FFK.

Gutta hans slo ut FFK med 1–0 i første runde. Fredrikstad ligger nå også som jumbo i 1. divisjon, og det kan bli en helsvart sesong.

– Det er veldig trist. Det prates veldig mye fotball i denne byen, og nå er det mye negativt. Hviler det en forbannelse over FFK? Nei, klubben nå nok slutte med kortsiktige løsninger og bygge seg opp. Jeg tror de kunne hente 60–80 prosent av den kvaliteten de har nå her i nærområdet, sier Hermansen.

At nabo Sarpsborg har etablert seg i norgestoppen svir hos mange i Fredrikstad. – Rivaliseringen lever videre, men Sarpsborg fortjener all ros for det de har fått til. De har jobbet godt og langsiktig, sier Hermansen.

Resten av onsdagens cupkamper; Brumunddal – Lillestrøm, Byåsen – Aalesund, Finnsnes – Tromsø, Hødd – Molde, Lysekloster – Brann, Moss – Sarpsborg, Pors – Odd, Raufoss – Sogndal, Skeid – Strømsgodset, Vard Haugesund – Haugesund, Verdal – Kristiansund, Ørn-Horten – Sandefjord, Florø – Fana, Fløy – Start, Fløya – Tromsdalen, Grorud – Elverum, Jerv – Bryne, KFUM Oslo – Bærum, Mjøndalen – Kvik Halden, Mosjøen – Levanger, Nest-Sotra – Sandnes Ulf, Ranheim – Stjørdals-Blink, Sortland – Bodø/Glimt, Strømmen – Kjelsås, Ull/Kisa – Alta, Åsane – Fyllingsdalen, Tynset – Rosenborg.

(©NTB)