Sandefjord slått ut av tredjedivisjonslag

I Horten tok Ørn-Horten seg fortjent videre til neste runde på bekostning av Lars Bohinens Sandefjord med 3–1 på Lystlunden.

– Ørn vant fortjent, det er det ingen tvil om. Jeg tok ut feil lag. Det er den rene sannheten. Det kostet oss et avansement, sa Bohinen til NTB.

– Det var ikke undervurdering. Det går på at jeg tok ut feil lag i forhold til omstendighetene, men vi må spare spillere. Vi er i slutten av et hektisk kampprogram, og kampen mot Odd til helgen er viktigere isolert sett, fortsatte SF-treneren.

Lasse Brandsdal (22) scoret to ganger for Ørn. Han har tidligere vært junior i nettopp Sandefjord.

Veteranen Peter Kovacs reduserte etter 86 minutter på straffespark, men vertene gikk rett i angrep og punkterte kampen da Artan Brovina kom alene med keeper.

VIF-trøbbel i Østfold

Vålerenga, som har variert i vårsesongen, ledet 2–0 borte mot Kråkerøy fra 3. divisjon. Henrik Kjelsrud Johansen og Ghayas Zahid sørget for at VIF var to mål foran etter en drøy halvtime.

Så startet problemene for Ronny Deilas mannskap. 2. omgang var knapt i gang da Oliver Alphonso reduserte da han kom alene med VIF-keeper Marcus Sandberg. Et kvarter før slutt stanget Sivert Nikolai Thorsen inn 2–2 for vertene og tvang fram ekstraomganger foran 2162 tilskuere.

I 2. ekstraomgang misbrukte VIFs Zahid straffespark. Kråkerøys keeper Marius Svendsen reddet forsøket fra Zahid, og jubelen på Fredrikstad stadion steg mange hakk. Dermed måtte dramaet avgjøres på straffespark.

Keeper Marcus Sandberg ble VIFs store helt i straffesparkkonkurransen med tre redninger. Enar Jääger satte inn den avgjørende straffen.

Mer Godset-trøbbel

Strømsgodset har slitt i vårsesongen. Tor Ole Skullerud har fått en del kjeft etter mange tap og få poeng. Godset fik trøbbel på Nordre Åsen mot Skeid fra 2. divisjon.

Først tre minutter før full tid klarte Bassel Jradi å utligne til 2–2 med et langskudd. Dermed måtte lagene ut i ekstraomganger.

Strømsgodset tok kommandoen da Pontus Engblom hamret inn 3–2 i første minutt i forlengningen. Etter 95 minutter scoret Jradi med nok et langskudd.

Tom Nordlies Skeid røk dermed ut, men ikke uten å presse SIF. Skeid hadde en avslutning i tverrliggeren før gjestene sikret avansementet.

– Vi fortjente å vinne kampen til det gjensto fem minutter. Vi er totalt sett bedre enn Godset. Divisjonsforskjellen var ikke tydelig i det hele tatt, sa Skeid-trener Tom Nordlie til NTB.

– Drømmetreffet fra Engblom tidlig i ekstraomgangene gjorde det hele til en transportetappe og lufta gikk litt ut av ballongen. Vi fikk en psykisk knekk da Godset scoret så tidlig i ekstraomgangene, fortsatte Nordlie.

Skullerud dom over Skeid var slik:

– Skeid er et av de bedre lagene i 2. divisjon. Det ble en svært jevn kamp mot et svært god annendivisjonslag. De fikk ledelsen, inspirasjon og energi av det tidlige målet. Det gjorde det vanskeligere for oss, sa SIFs trener.

RBK i målhumør

Drøyt 3000 tilskuere møtte opp til TV-kampen mellom Tynset og Rosenborg. RBK viste liten nåde og vant 9–1. Åtte ulike mann scoret for lederlaget i Eliteserien. Nicklas Bendtner var målløs i den omgangen han spilte.

Lillestrøm havnet bakpå allerede etter to minutter mot Elverum, men etter to tverrliggertreff slo LSK tilbake. Gjestene fra Åråsen vant til slutt 3–1.

Ole Gunnar Solskjærs Molde havnet i trøbbel i Ulsteinvik. Bendik Rise scoret 1–0 for Hødd via en motspiller før to sene mål berget gjestene. Thomas Olivier Amang utlignet etter en tabbe i Hødd-forsvaret etter 81 minutter, mens Etzaz Hussain ble matchvinner da han fikk stå umarkert på 16 meter på overtid. Han plasserte inn målet som gjorde at MFK slapp ekstraomganger.

Både Erik Huseklepp og Shuaibu Lalle Ibrahim scoret to ganger da Haugesund vant byderbyet mot Vard hele 6–0.