Thoresen vender hjem til Storhamar

Thoresen har spilt 16 sesonger i utlandet, senest i sveitsiske ZSC Lions. Han har tidligere uttalt at han vil avslutte karrieren i Storhamar, men det er først nå bekreftet at han skal spille der allerede fra høsten.

Det er imidlertid ikke sikkert at 33-åringen blir så lenge i Hamar-klubben i første omgang. Ifølge TV 2 har han signert en ettårskontrakt med en klausul som gir ham mulighet til å dra til utlandet igjen om han skulle få et tilbud.

Vanskelig valg

Under VM tidligere i måneden sa Thoresen til NTB at han grublet veldig på om det var riktig å dra hjem, eller om han burde fortsette i utlandet. Nærhet til familien er en av årsakene til at han ønsket seg hjem, men han holder muligheten åpen for å reise ut igjen.

– Jeg har hatt en følelse av at det var dette jeg ville i mange måneder. Men det var ikke før mandag at jeg skrev under kontrakten, sier Thoresen til TV 2 og forteller at han ga Storhamar et muntlig «ja» før VM.

– Jeg har vært usikker på om jeg gjør det riktige valget, så det har vært viktig for meg å få en åpning fra 1. til 31. desember til å dra til utlandet. Jeg tror det er gunstig for begge parter dersom det viser seg at jeg har gjort et valg som jeg ikke var klar for, fortsetter han.

Storhamar-brødre

Thoresen var blant Norges mest toneangivende spillere under VM i Paris, der han bidro med tre mål og fire assists på sju kamper. Han viste at han fortsatt holder et høyt nivå, og han hadde muligheten til å fortsette som utenlandsproff til høsten.

– Jeg har ikke vært interessert i å ta imot noen konkrete bud fra andre klubber (enn Storhamar) selv om jeg vet at interessen har vært der, sier Thoresen.

Hans lillebror Steffen Thoresen ble klar for Storhamar tidligere i måneden. De har spilt sammen for Norge, men ikke på klubbnivå. Det får de sjansen til neste sesong.