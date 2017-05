Kane sliter med influensa

Toppscoreren i Premier League gjorde noen tøyeøvelser i starten, men sto over resten av økta foran fredagens treningskamp mot Hongkong-mester Kitchee.

Kampen markerer at det er 20 år siden Hongkong igjen kom under kinesisk styre etter lenge å ha vært under den engelske tronen.

Kane har ikke spilt for England etter at Gareth Southgate tok over som landslagssjef.

– Jeg har gått glipp av de siste (England)kampene på grunn av skade, så det blir godt å komme tilbake, sier Kane.

Influensaen skal ikke påvirke formen før møtet med Skottland.

– Jeg har vært syk i noen dager på grunn av influensa. Jeg prøver bare å få det ut av systemet. Jeg føler meg mye bedre i dag, sier Kane til AFP.

Han scoret hele 29 mål for Tottenham i Premier League denne sesongen.

