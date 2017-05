Almeydas Guadalajara rotet vekk tomålsledelse

Almeyda, som har trent klubben siden 2015, ledet i april Guadalajara til cuptittelen. Nå jager argentinerens lag The Double.

Det spilles sluttspillfinale mot Tigres over to kamper. Alan Pulido og Rodolfo Pizarro sørget for at Guadalajara var i ferd med å få med seg et glimrende utgangspunktet fra bortekampen.

Franskmannen André-Pierre Gignac ville det imidlertid annerledes med to mål i løpet av kampens fem siste minutter. Dermed går det mot en spennende returkamp mandag.

Almeyda, som spilte 35 A-landskamper for Argentina, spilte i sin tid seriekamper for Lyn her hjemme i 2007. Før det spilte 43-åringen i store klubber som River Plate, Sevilla, Lazio, Parma og Inter.

Guadalajara er det eneste laget i den mexicanske eliteserien som kun har spillere fra Mexico i stallen. Riktignok har Alejandro Zendejas amerikansk pass, men han er født i Mexico.

Returkampen spilles 29. mai.

