FIS viderefører stakefrie soner i verdenscupen

FIS ser ikke på rene stakerenn som et klassisk alternativ.

– Vi norske er veldig fornøyd med det som er vedtatt. Vårt mål er å bevare klassisk langrenn, og for at det skal kunne kalles klassisk langrenn må det inneholde diagonal. Vi ønsker å beholde klassisk langrenn, som er hverdagsstilen til de aller fleste som går på ski, sier Åge Skinstad, norsk representant i FIS verdenscupkomité til NTB.

Skinstad skisserer tre prioriteringer vedtatt under kalenderkonferansen i Portoroz i Slovenia.

– Klassisk langrenn må legges dit løypene er riktige og tilrettelagt for klassisk, som i Holmenkollen og Lillehammer. Teknikksonene skal legges til bakker der det er naturlig at diagonal benyttes. Stavlengden begrenses og skal ikke overstige 83 prosent av kroppshøyden. Det si at stavene skal være i skulderhøyde. Vi ønsker ikke at utviklingen skal gå i feil retning og ønsker å være i forkant, forklarer Skinstad.

