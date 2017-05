Gjennombrudd på grus for Tsonga

Tsonga la ned 13 ess på vei mot seier 7-6 (7-2), 7-5 over den tredjeseedede tsjekkeren. Det var allerede hans tredje turneringsseier for året, og det er personlig rekord for 32-åringen.

– Det er fantastisk. Jeg kunne ikke vært lykkeligere. Selv om min første grustittel kom ganske sent i karrieren, gjør det meg veldig glad, sa Tsonga.

Tidligere i år har han vunnet turneringer på hardcourt i Marseille og Rotterdam. Forventningene til ham stiger nå foran Roland-Garros.

– Jeg har hatt en flott uke etter å ha slitt med fysiske plager den siste tiden, sa han.

Seieren løfter Tsonga til 11.-plass på ATP-rankingen.

