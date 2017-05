Stavtrøbbel for Larsåsen

Stavene forsvant under en treningsleir på Mallorca i april.

– Sesongen er «fucked». Alt er ødelagt, sier Larsåsen til Dagbladet.

Ni staver og et hylster forsvant. Flyselskapet hevder stavene ble levert ved Larsåsens hotell, mens hotellet i Spania sier de aldri mottok noen staver.

– Jeg anslår at det har en verdi på over 100 000 kroner. Jeg får ikke lønn for å være stavhopper, så dette er dramatisk. Jeg har bestilt to nye staver fra USA, men de dukker ikke akkurat opp på døra etter noen timer, sukker Larsåsen.

Hun blir ikke å se under Bislett Games.

– Jeg håpet jo å være klar for Bislett Games (15. juni) og andre konkurranser i sommer, men alt dette ryker. Jeg får ikke trent vanlig uten ordentlige staver og det er ikke bare å hente nye et annet sted, sier Larsåsen.

