Wawrinka seiret på hjemmebane

Den toppseedede sveitseren tapte første sett, men slo knallhardt tilbake og vant kampen 4-6, 6-3, 6-3. Det var hans første tittel i år, og den 16. i karrieren.

Det var sjuende gang han triumferte på grus, medregnet selveste Roland-Garros i 2015. Wawrinka er 3.-seedet i årets turnering i Paris, som innledes søndag.

Med lørdagens seier revansjerte Wawrinka tapet for Zverev i Basel i fjor høst.

– Jeg ville ha hatet deg om du hadde slått meg for annen gang, sa Wawrinka spøkefullt henvendt til Zverev etter kampen.

Den 29-årige tyskeren var i sin annen finale, seks år etter at han spilte finale i Metz. Han må fortsatt vente på sin første tittel.

– Det var en lang uke for meg. Jeg hadde aldri forestilt meg at jeg skulle spille finale i en grusturnering, sa Zverev, som måtte spille kvalifisering for å komme med i turneringen.

(©NTB)