Europaligaen glapp for Svensson og AZ

AZ hadde imponert stort i den nederlandske europaligakvalifiseringen. Først ble Martin Ødegaards Herenveen utklasset i to kamper, deretter ble Utrecht slått 3-0 i første kvalifiseringsfinale.

Søndag utviklet returkampen seg til et mareritt. Svensson spilte hele kampen for AZ Alkmaar, men maktet ikke å avverge nedturen.

Willem Janssen og Sebastien Haller ga Utrecht 2-0-ledelse ved pause. Gjestene tettet igjen helt til det 82. minutt, men da satte Gyrano Kerk inn 3-0.

Da spilte AZ med ti mann etter at Derrick Luckassen ble utvist halvveis i 2. omgang.

Seks minutter på overtid hadde Utrecht sjansen til å avgjøre, men Haller misset på straffespark.

I stedet måtte flere straffespark til. Pantelis Hatzikiakos misset med AZs første og Joris van Overeem med det tredje. Da hjalp det ikke at Stijn Wuytens, Fred Friday og Ron Vlaar scoret, for Utrecht scoret på fire av sine fem straffer. Haller var for øvrig den første som tok straffe, og han scoret.

Dermed er det Utrecht, som ble nummer fire i grunnserien, som stakk av med europaligaplassen.

