Jakob Ingebrigtsen brøt drømmegrensen som den yngste noensinne

Jakob Ingebrigtsen imponerte faren Gjert under trening i høyden i forkant av Diamond League-stevnet i Oregon, og 16-åringen leverte varene i lørdagens løp.

Han hadde med seg sin ti år eldre bror i debuten på distansen. Henrik ble nummer tre med 3.53,79. Han er tilbake etter en fjorårssesong full av skader. Thiago André fra Brasil vant på 3.51,99.

Alle hadde stor tro på at Jakob Ingebrigtsen kunne slette Jim Ruyns 53 år gamle rekord. Ryun løp som litt over 17 år gammel under 4.00 på en engelsk mil.

16-åringens tid holdt til 11.-plass i det sterke internasjonale feltet som preget B-heatet.

Filip Ingebrigtsen løp distansen i selve Diamond League-stevnet. EM-vinneren på 1500 meter fra i fjor ble nummer åtte med 3.53,23. Han ble med det raskest av de tre brødrene Ingebrigtsen. Han satte også en solid personlig rekord, for hans gamle var på 3.55,02

Distansen ble vunnet av kenyanske Ronald Kwemoi med 3.49,04. Han vant foran tre landsmenn.

