Petter Solberg vant siste løp på Lydden Hill

– Dette er bare så voldsomt. Jeg tok den siste seieren etter 50 år med rallycross på denne banen. Dette er bare helt utrolig. Bilen fungerte 100 prosent. Atmosfæren vi har i laget er det vanskelig å slå. Til og med solen skinner i dag. Vi er bare så takknemlige, sa Solberg på WRX.

– Denne seieren trengte jeg virkelig, ropte nordmannen øverst på seierspallen.

Han feiret seieren i Martin Schanche-stil stående i døren. Han dro også flere piruetter. Det var Solbergs 10. VM-rundeseier. Han har dermed to flere enn Mattias Ekström.

I den siste VM-runden på gamle, ærverdige Lydden Hill fikk nordmannen med seg 16 VM-poeng som beste fører i kvalifiseringen.

I finalen var han raskest ut fra pole position. Lagkameraten Johan Kristoffersson gikk rett ut i jokerrunde, mens Solberg ventet til runde to. Det var taktisk god kjøring, og de to sikret dobbeltseier som i den forrige runden. Eneste forskjell var at nå var sjefen selv, Petter Solberg, først over mål.

Den forrige VM-seieren til Solberg kom 17. april i fjor i Portugal. Totalt tok Solberg 30 VM-poeng i England, mens Kristoffersson tok 26. Svensken overtok sammenlagtledelsen i VM.

Første gang

Også i semifinalen kjørte Solberg taktisk klokt. Han gikk tidlig inn i jokerrunden og sikret seieren og 6 nye VM-poeng.

VM-vinneren fra 2014 og 2015 hadde aldri tidligere vunnet på Lydden Hill. Lørdag kjørte han fra konkurrentene siste gang det ble kjørt VM-runde i rallycross der. Neste år er det Silverstone som gjelder.

Svenske Mattias Ekström, som ledet VM før helgens runde, tok seg også til finale, men han sanket litt færre poeng enn Solberg og Kristoffersen på veien dit, og kunne heller ikke hamle opp med dem i finalen.

Tett i teten

Kristoffersson leder VM fire poeng foran Ekström og sju foran Solberg.

Andreas Bakkerud var femte best i kvalifiseringen, men kjørte bra i både semifinale og finale og endte opp med tredjeplassen.

– Jeg er strålende fornøyd. Hele laget har gjort en god jobb. Utrolig å være tilbake på Lydden Hill, sa Bakkerud.

Neste VM-runde går på Lånkebanen i Hell i Stjørdal om to uker.

(©NTB)