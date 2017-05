Tutta på 6.-plass da Feng vant

Feng Shanshan fra Kina koblet grepet med seks birdier på de 14 første hullene. Hun skaffet seg en klar ledelse og tålte bogey på både 16. og 18. hull. Det holdt likevel til seier ett slag foran Minjee Lee og Park Sung-hyun.

Det var hennes sjuende seier på LPGA-touren, men den første i år.

– Jeg er veldig glad for at jeg greide å vinne her, for av mine tidligere LPGA-seirer har de fleste kommet i Asia. Jeg hadde lyst til å vise at jeg kan spille godt her i USA også, sa Feng.

For Pettersen utviklet runden seg annerledes. Hun greide ikke å holde tritt med de beste på første del av runden. Det ble birdie på 4. og 12. hull, men bogey på 7. og 11. hull. Etter 13 spilte hull var hun på par for dagen, og det sendte henne et stykke nedover på lista.

Hun avsluttet forrykende med birdie på 14., 17. og 18. hull og klatret til delt 6.-plass, tre slag bak vinneren.

Tutta gikk begge de to første rundene på 67 slag, begge de to siste på 69.

