Gullfeiring for Caroline Graham Hansen først i september

Årsaken er at klubbens herrelag mandag kan rykke ned til 2. Bundesliga, og i den situasjonen skal man ikke vise glede.

– Det er stående tradisjon at kvinnelaget inviteres til rådhuset av borgermesteren og feirer suksessesongen med tilhengerne. Men nå er alle i klubben opptatt av mennenes kvalifisering, og derfor kommer kvinnenes feiring til å avvikles i begynnelsen av neste sesong, sier klubbdirektør Tim Schumacher ifølge Deutsche Welle.

Avisen Süddeutsche Zeitung formulerer situasjonen i bilbyen slik:

– Wolfsburg er lammet. En hel by er i unntakstilstand, produksjonen i fabrikkene ligger nede, 125.000 personer sitter stille og biter negler i sine hjem med engstelige hjerter. Slik er det iallfall om vi skal tro klubben: Fordi Wolfsburg herrelag kjemper for å overleve, er all glede forbudt.

Kvinnelaget sikret seriegullet for en drøy uke siden og slo Sand 2-0 i lørdagens cupfinale.

Mennene slo Eintracht Frankfurt 1-0 i første kvalifiseringskamp takket være en feildømt straffe. Returkampen på bortebane spilles mandag kveld.

